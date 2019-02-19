МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Роскосмос намерен предложить космическим туристам облететь Землю по маршруту Юрия Гагарина, сообщил в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что таким образом сократятся сроки подготовки к полету.

Роскосмос и американская компания Space Adventures ранее подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию (МКС) до конца 2021 года.

"Это первый контракт на полет космонавтов-любителей за более чем 20-летний период отсутствия туристов на борту МКС. Также запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса", — написал Рогозин в Twitter.