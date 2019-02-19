МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в октябре-декабре сохранилась на уровне сентября-ноября в 4%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Таким образом, уровень безработицы остается у минимальных значений 1970-х годов. Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 4,3%.

Число безработных в стране в октябре-декабре составило 1,363 миллиона человек, сократившись на 14 тысяч по сравнению с июлем-сентябрем и на 100 тысяч по сравнению аналогичным периодом год назад.

Количество занятых британцев в возрасте 16-64 лет за октябрь-декабрь увеличилось в годовом выражении на 337 тысяч и составило 31,307 миллиона человек, или 75,8% трудоспособного населения.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране без учета бонусов в годовом выражении выросла на 1,2%, а с учетом бонусов — на 1,3%.