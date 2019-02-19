МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Минтранс России увидел нарушения в новых правилах провоза ручной клади авиакомпании "Победа", сообщается на сайте министерства.

Новые правила перевозок пассажиров и багажа "Победы" вступили в силу с 18 февраля 2019 года. Теперь у пассажиров будут два варианта провоза вещей на борту: без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 сантиметров или одно место ручной клади весом не более 10 килограммов с габаритами 36х30х4 сантиметра и вещи, находящиеся при пассажире по перечню, определенному Федеральными авиационными правилами.

"Минтранс России обращает внимание, что подобное понуждение пассажира к выбору противоречит Федеральным авиационным правилам "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", — говорится в сообщении.

В силу Федеральных авиационных правил пассажир имеет право перевозить в салоне воздушного судна без взимания дополнительной платы помимо ручной клади, вес которой не может быть менее пяти килограммов и габариты которой устанавливаются перевозчиком, также дамскую или мужскую сумку, рюкзак или портфель, верхнюю и деловую одежду, вещи медицинской и реабилитационной необходимости, пакеты с приобретенными в магазинах duty-free товарами, отмечается в сообщении.

При этом право перевозчика на ограничение габаритов установлено только в отношении рюкзаков, устройств для переноски детей, приспособлений для перемещения лиц с ограничениями жизнедеятельности и покупок из магазинов беспошлинной торговли. Ограничение габаритов может быть обусловлено исключительно возможностью безопасного размещения ручной клади на борту воздушного судна, добавляет Минтранс.

"В связи с массовым поступлением жалоб граждан и публикациями в СМИ Минтрансом России направлен запрос в Ространснадзор о проведении проверки в отношении ООО "Авиакомпания "Победа" в части нарушения законодательства при утверждении правил провоза ручной клади", — говорится в сообщении.