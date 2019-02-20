ДУШАНБЕ, 20 фев — ПРАЙМ. Объем внешнего долга Таджикистана в 2018 году вырос на 45 миллионов долларов, составив на 1 января 2019 года 2,924 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе министерства финансов страны.

"Внешний долг Таджикистана увеличился на 45 миллионов долларов, составив 2,294 миллиарда долларов или 38,9% ВВП страны", — сказал собеседник агентства.

Около 95% от общего объема этого долга привлекались для обеспечения выполнения услуг правительства страны. Основным кредитором Таджикистана остается китайский Эксимбанк, которому страна должна более 1,2 миллиардов долларов.

Задолженность за счет размещения евробондов на международных финансовых рынках составляет 500 миллионов долларов.

Долги с госгарантией составляют около 66 миллионов долларов, долги государственных предприятий, не гарантируемые правительством — 31,5 миллиона долларов.

Таджикистан также имеет задолженности перед Всемирным банком, Азиатским банком развития и Исламским банком развития.