МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал о предстоящих действиях для повышения благосостояния граждан, обещал новые льготы для многодетных семей, потребовал от чиновников не быть высокомерными в своем общении с гражданами, а завершил выступление словами о действиях США по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности: Вашингтон сам все нарушает, а потом ищет виновных и своих сателлитов заставляет "подхрюкивать" — и анонсом новинок российского оружия.

Послание в этом году продлилось почти полтора часа, с первых слов президент подчеркнул, что нынешнее выступление будет сосредоточено на теме внутреннего и социального развития страны. Он сказал, что национальные проекты построены вокруг человека и ради достижения нового качества жизни. "Что особо хочу сейчас отметить — те, кто работает в социальной сфере, приходят на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям",- подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что чиновники, которые идут на эту работу, должны понимать ее сложность. "Работа с людьми каждый день с утра до вечера — это сложная судьба на самом деле, но если уж пришел, то надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги, и тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения граждан — ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом всегда", — сказал он.

ЗРИМОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ

Путин подчеркнул, что задачи государства носят долгосрочный характер, но работать на стратегические цели нужно уже сегодня: "запасов времени на дальнейшую раскачку, на утряску и увязки просто нет". Россияне уже в этом году должны почувствовать реальное улучшение жизни, на основе их мнения будут подведены первые итоги по национальным проектам, заявил он. "Благодаря многолетнему общему труду и достигнутым результатам, сейчас мы можем направить и сконцентрировать в целях развития колоссальные, во всяком случае, для нашей страны колоссальные финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил, мы не взяли их взаймы — эти средства были заработаны миллионами наших граждан, всей страной. Ими нужно распорядиться так, чтобы приумножить богатство России и благополучие российских семей", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что тем чиновникам, которые считают, что заданная в работе планка слишком высока, тем, кто хочет избежать ответственности, лучше уйти.

Россия, как добавил глава государства, вошла в сложный демографический период, рождаемость снижается, и с этим нельзя мириться. Страна должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023–2024 годах, отметил Путин.

Около 19 миллионов россиян сейчас находятся за чертой бедности, это слишком много, заявил президент. "Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности",- сказал он.

Путин предложил снизить налоговую нагрузку на семьи по принципу: больше детей — меньше налогов. Также он высказался за полное освобождение многодетных семей от налогов на земельные участки площадью шесть соток. Кроме того, он предложил увеличить федеральную льготу на недвижимое имущество для многодетных семей, дополнительно освободив от налога по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого ребенка.

Он предложил повысить выплаты семьям с детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы до 10 тысяч рублей с 1 июля. "Понимаю, конечно, что и это немного, и тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребёнок нуждается в заботе", — добавил он.

Сумма налога на землю не должна расти больше чем на 10% в год, заявил Путин. Для семей, где рождается третий и последующий ребенок, в качестве дополнительной меры поддержки Путин предложил компенсировать из федерального бюджета 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита семьи. Он подчеркнул, что для семей с детьми на весь срок ипотеки необходимо установить льготную ставку.

Правительству и Центробанку Путин поручил последовательно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8% и ниже. Он предложил предусмотреть в некоторых случаях ипотечные каникулы, то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Такой механизм, сказал президент, можно ввести, не навредив при этом финансовым организациям.

Говоря о пенсионерах, президент отметил, что индексация пенсий должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили. Путин также призвал до конца 2021 года полностью решить проблему с яслями в РФ, создав в них не менее 270 тысяч новых мест. А все российские школы к концу 2021 года должны получить доступ к высокоскоростному интернету, заявил президент.

Кроме того, власти РФ намерены направить в ближайшие шесть лет порядка 1 триллиона рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями, сообщил Путин.

Общероссийский народный фронт должен обеспечить действенный гражданский контроль за решением проблем с утилизацией мусора, заявил он. А в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами нужно навести порядок и избавиться от "мутных" структур. Доля утилизации мусора, сказал президент, должна вырасти в ближайшие годы с нынешних 8-9% до 60%. Он подчеркнул, что недопустимо отмахиваться от мнения граждан при решение экологических вопросов.

УВЕСТИ БИЗНЕС ИЗ-ПОД ПРИЦЕЛА

Путин призвал улучшать деловой климат в России, повышать привлекательность национальной юрисдикции. Бизнес в стране не должен постоянно "ходить под статьей", чувствовать риск уголовного или административного наказания, преследования, заявил президент. "Чтобы добиться тех масштабных задач, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативы предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания. Уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий, приводил соответствующие цифры, — ситуация, к сожалению, не сильно изменилась", — сказал он.

По его словам, бизнес указывает на целый ряд проблем в законодательстве и правоприменительной практике. "Согласен с тем, что надо внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под контроль, под такой квалифицирующий признак как "группа лиц по предварительному сговору". Ну это ерунда какая-то", — считает президент.

Он подчеркнул, что фигуранты уголовных дел не должны сидеть за решеткой месяцами без допросов.

Путин поручил подготовить регламент работы по обращениям предпринимателей в госорганы.

Президент попросил Банк России и правоохранительные органы навести порядок на рынке микрокредитования, чтобы защитить людей от мошенничества и вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов. В решении проблем бедности, развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблеме, подчеркнул он.

Льготу по налогу на прибыль Путин предложил сделать бессрочной, а также распространить ее на учреждения культуры. "Напомню также, что медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль. Так как эта льгота заканчивается 1 января 2020 года, предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и распространить на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки", — сказал российский лидер.

Закупки в рамках нацпроектов должны опираться на отечественных производителей, заявил президент. А производство гражданской продукции предприятиями ОПК нужно наращивать "кровь из носа", сказал он.

Надо создать защищенный бренд отечественной "зеленой" продукции, заявил президент. "Он должен подтверждать, что в ее производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии. Служить гарантией высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. На внешнем пойдет всё влёт, уверяю вас. Там ничего чистого вообще не осталось за границей", — заявил Путин.

Законы РФ необходимо настроить на новую технологическую реальность, они не должны ограничивать развитие передовых и перспективных отраслей, заявил он.

"АВАНГАРД" И "ПОСЕЙДОН" НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВУ

Свое выступление Путин завершил блоком с оценкой международной ситуации. Как сказал президент, в международной политике надо находить развязки, а не диктовать условия. Он подчеркнул, что РФ рассчитывает, что Евросоюз предпримет реальные шаги для восстановления нормальных экономических отношений. По словам президента, Москва уделяет большое внимание "раскрытию потенциала особо привилегированного стратегического партнерства с Индией", а также намерена развивать диалог с Японией для заключения мирного договора.

Говор о США, Путин подчеркнул, что Россия не является главной угрозой для них, а хочет иметь равноправные дружеские отношения с этой страной, в то время как политику Вашингтона в отношении РФ вряд ли можно назвать дружественной. "Интересы России игнорируются, постоянно организуются разного рода антироссийские акции. Абсолютно неспровоцированно, хочу это подчеркнуть, — неспровоцированно с нашей стороны — вводятся все новые и новые незаконные с точки зрения международного права санкции", — сообщил Путин.

Глава государства подчеркнул, что США прямо и грубо нарушают ДРСМД, запуская ракеты-мишени и пусковые установки в Румынии, при этом придумывают обвинения в адрес России, чтобы выйти из договора. "Нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы как вот в 2004 году, из ПРО вышли — все. В открытую, по-честному", — сказал Путин.

Как отметил президент, Вашингтон сам нарушает ДРСМД, а затем "ищет оправдания и назначает виновных". "Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам "подхрюкивают" по этому вопросу", — сказал он.

Россия не станет первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, подчеркнул президент. В то же время РФ немедленно реализует свои планы по ответу на размещение американских ракет в Европе, и меры будут соответствовать угрозе, сказал он. Все действия России в сфере безопасности носят ответный оборонительный характер, подчеркнул Путин.

США стоит сначала посчитать дальность и скорость перспективных систем оружия РФ, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для России, заявил он. "Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми. Однако среди правящего класса США много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром", — сказал Путин.

"Это их право думать так, как они хотят, но считать-то они умеют. Пусть посчитают дальность, скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны", — подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что создание Россией комплекса "Авангард" соразмерно запуску первого искусственного спутника Земли. По его словам, еще недавно казалось невероятным, что Россия сможет совершить высокотехнологичный прорыв в оборонной сфере: "Это было трудно, сложно, многое приходилось восстанавливать или создавать буквально с нуля, идти действительно непроторенной дорогой, находить смелые и уникальные решения".

Путин добавил, что уже этой весной первая атомная подлодка-носитель беспилотного комплекса "Посейдон" будет спущена на воду. ВМФ РФ получит семь новых многоцелевых подлодок на два-три года раньше срока, кроме того, в ближайшее время для ВМФ будут заложены пять кораблей дальней морской зоны, добавил он.

"Работа по перспективным образцам и системам вооружений, о которых я говорил в послании прошлого года, продолжается ритмично, без сбоев, по плану. Началось серийное производство комплекса "Авангард"… в этом году, как и планировались, им будет оснащен первый огнеполк… проводится и цикл испытаний тяжелой, беспрецедентной по мощности межконтинентальной ракеты "Сармат". Лазерные установки "Пересвет" и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики", — сказал Путин.

Россия была и будет суверенным и независимым государством, это аксиома, заявил Путин. Безопасность страны будет надежно обеспечена, сказал он.