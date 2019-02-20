МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Индексация пенсий по принципу, предложенному президентом РФ Владимиром Путиным, потребует 15-20 миллиардов рублей в 2019 году, а в периоде шести лет — 150-160 миллиардов рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

"В целом, если говорить о шестилетнем периоде, то, по оценкам, эта сумма около 150-160 миллиардов рублей, по текущему году это будет около 15-20 миллиардов рублей", — сказал он.

Силуанов отметил, что посланием были уточнены параметры изменения пенсионного законодательства. "Они были доработаны исходя из тех вопросов, с которыми сталкиваются пенсионеры в текущем году. Имеется в виду следующее: пенсионеры, которые имели невысокие пенсии и получали пенсии на уровне прожиточного минимума, не ощутили той индексации, на которую рассчитывали. Президент дал четкое понимание и четкое указание о том, чтобы таким пенсионерам обеспечить индексацию пенсий сверх прожиточного минимума", — сказал министр.

"Сегодня поставлена задача о том, что все индексации пенсии, ЕДВ (ежемесячная денежная выплата — ред.), которое есть у отдельных пенсионеров, они будут считаться выше, сверх прожиточного минимума пенсионера. И было дано поручение досчитать и пересчитать те пенсии, которые были получены с начала года", — добавил Силуанов.

Ранее в среду президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий российским пенсионерам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили.

Путин напомнил, что в текущем году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще не получилось, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, добавил глава государства.