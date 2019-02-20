МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. На социальные льготы, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, в 2019 году потребуется 80 миллиардов рублей, в 2020 году цифра будет больше, заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Путин в среду огласил послание Федеральному собранию, в котором рассказал о предстоящих действиях по повышению благосостояния граждан, пообещал новые льготы для многодетных семей, потребовал от чиновников не быть высокомерными в своем общении с гражданами.

"По нашим предварительным оценкам, то, что выпадает на 2019 год по социальному блоку,… оценивается порядка 80 миллиардов рублей. Безусловно, на 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры и, безусловно, растет контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучены президентом", — сказала Голикова в эфире "Первого канала".

Она отметила, что, когда президент готовит документ такого масштаба, тщательно над ним работает, и все предложенные инициативы просчитываются "финансовыми властями и другими уполномоченными" с точки зрения их обеспечения.

"То, что касается 2019 года, то средства в бюджете есть… У нас сейчас на какие-то меры заложены финансовые ресурсы, и нам нужно принять только нормативные документы или уточнить нормативные документы для их реализации. Традиционно весной вносят поправки в бюджет, и после того как мы более точно определим эти суммы, то, естественно, мы их внесем в качестве поправок в дополнение к тем средствам, которые уже в бюджете есть", — добавила Голикова.

Вице-премьер также подчеркнула, что все предложения, которые озвучил президент в обращении, будут финансово обеспечены.