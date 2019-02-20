МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин надеется, что результаты реализации национальных проектов, на которые выделено более 25 триллионов рублей, будут очевидны уже к концу 2019 года.

"Действительно, оно (послание Федеральному собранию) больше сосредоточено на внутренней проблематике, на вопросах социально-экономического развития. Это тоже естественно, потому что мы запускаем национальные проекты и тратим на это колоссальные деньги — 25 с лишним триллионов рублей", — сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

По его словам, таких средств никогда не выделялось целевым образом на достижение общенациональных задач.

"И в течение девяти-десяти месяцев мы занимались подготовкой к запуску этих механизмов, определяли цели, дополнительно выявляли источники финансирования. Надеюсь, что результаты будут уже видны к концу этого года, больше в следующем, в 20-м и в 21-м годах", — сказал Путин.

Но для старта национальных проектов, заметил президент, необходимо закрыть очевидные проблемы, которые были названы в послании. Демографическая ситуация, сказал он, вызвана объективными причинами.

"Здесь уж точно можно сказать, что мы до этого делали все для того чтобы поддержать демографию, но и этого уже недостаточно в силу двух провалов 42-43 годов прошлого века и начала 90-х годов. Поэтому демографические ямы нужно выравнивать и дополнительно вкладывать ресурсы", — сказал Путин.

Решение социальных проблем, по его словам, должно предшествовать крупномасштабному запуску нацпроектов.

"Мне очень хотелось бы, чтобы люди услышали сегодня этот путь (путь России — ред.), путь развития, путь решения важнейших задач в сфере экономики прежде всего", — сказал глава государства.

Он напомнил свои слова в послании, что ключом к решению всех вопросов является успех в сфере экономики.

"Это увеличение производительности труда, прежде всего, привлечение инвестиций, и в первую очередь частных инвестиций. Целый набор, связанный с высокими технологиями, и так далее. Вот это главные задачи, на решение которых нацелено исполнение нацпроектов. Но при этом мы никогда не забывали и не будем забывать о том, что для того, чтобы чувствовать себя уверенно, мы должны обеспечить свою безопасность", — сказал Путин.

По его словам, военно-стратегической теме в послании было уделено не много времени, "но было сказано достаточно".