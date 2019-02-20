МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Росприроднадзор предлагает внедрить в отрасли программу мониторинга обращения с отходами, которая в режиме реального времени позволит получать актуальную информацию по реализации местными операторами правил транспортировки, захоронения и утилизации мусора, говорится в письме руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину.

Также программа позволит отслеживать количество регионов, где нарушаются нормы переоформления лицензий в области охраны воздуха, водных ресурсов, используются транспортные средства, не оснащенные системой ГЛОНАСС. Природоохранное ведомство разработало данную программу для отслеживания деятельности компаний в сфере экологии.

По мнению Радионовой, необходимо также повысить штрафы за несоблюдение экологических норм. Глава Росприроднадзора полагает, что текущие штрафы "несущественны" для крупных компаний, особенно для нефтяных, химических и горнодобывающих предприятий — объектов природной опасности первого класса, которые имеют высокую выручку от своей деятельности.

Ростехнадзор предлагает повысить штраф за нарушения при рекультивации земель и при разработке месторождений полезных ископаемых с 400-700 тысяч рублей до 700 тысяч-1,4 миллиона рублей, а для объектов высокого риска — до 2-3 миллионов рублей. Также предлагается поднять штрафы заводам, загрязняющим окружающую среду, со 180-250 тысяч рублей до 250-500 тысяч рублей. Для объектов высокого риска эта сумма увеличится до 1,5-2 миллионов рублей