МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Кабмин РФ в четверг обсудит проект о распределении межбюджетных трансфертов регионам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе", — говорится в сообщении.

Проект распоряжения предлагает распределить 41,6 миллиарда рублей из федерального бюджета бюджетам регионов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПК.