МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российские букмекерские конторы и тотализаторы будут составлять единый перечень граждан с игровой зависимостью, сообщает газета "Известия" со ссылкой на законопроект Минфина.

Издание поясняет, что граждане, которые признают свое пристрастие к азартным играм, смогут направить их организаторам в букмекерских конторах или на тотализаторах заявление о запрете принимать ставки. Такое же обращение смогут подать опекуны или попечители игроманов, признанных полностью или частично недееспособными.

Отмечается, что документ предполагает возможность людям с зависимостью указывать максимальный размер ставки, которую у них можно принять в заведении.

"На основании заявлений участниками рынка будет формироваться единый перечень физлиц, имеющих зависимость. Заявление об исключении из такого перечня граждане могут подать не ранее чем через год после внесения в него. Реестр игроманов будет вестись на базе саморегулируемых организаций (СРО) этого рынка. СРО, в свою очередь, будут обмениваться информацией для формирования актуальной базы", — говорится в сообщении.

Как уточняет издание со ссылкой на Минфин, законопроектом предполагается создание для граждан механизма самоограничения в участии в азартных играх. Такая мера была предложена в связи с увеличением числа обращений россиян с требованием запретить игорные заведения вне специальных зон. В министерстве обратили внимание на то, что защита прав людей, подверженных игромании, пока не предусмотрена в российском законодательстве.