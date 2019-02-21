ЛОНДОН, 21 фев — ПРАЙМ. Профицит бюджета Великобритании в январе достиг исторического максимума на уровне 14,9 миллиарда фунтов стерлингов (около 19,5 миллиарда долларов по текущему курсу) за счет поступления налогов в казну, следует из данных Национального статистического управления (ONS).

Полученный профицит в январе на 5,6 миллиарда фунтов больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Объем подоходного налога и налога на прирост капитала, полученных в бюджет в первом месяце текущего года, составил 21,4 миллиарда фунтов, что на 3,1 миллиарда фунтов больше, чем годом ранее.

Доходы британского бюджета за отчетный период выросли на 9,8%, а расходы увеличились на 3%. Объем долга на конец января составил 1,78 триллиона фунтов (82,6% от ВВП).