МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Одним из главных итогов участия России в крупнейшей на Ближнем Востоке выставке вооружений IDEX-2019, завершающей свою работу в четверг Абу-Даби, стали не прорывные оружейные контракты — в центре внимания СМИ и международных делегаций оказался российский лимузин Aurus, о локализации производства которого в ОАЭ договорились на полях салона.

В ходе презентации Aurus, на которой присутствовал наследный принц Эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль-Нахаяйн, фонд обороны, безопасности и развития Tawazun (ОАЭ), ФГУП "НАМИ" и Sollers подписали соглашение о вхождении фонда в число участников ООО "Аурус" с долей 36%. Tawazun также станет генеральным дистрибьютором марки в регионе.

Как заявил журналистам представлявший российскую машину руководству ОАЭ глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, эмиратский фонд инвестирует в компанию в общей сложности 110 миллионов евро в течение ближайших трех лет. Эти средства пойдут на организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus в арабских эмиратах.

Активная работа РФ по "гражданскому" направлению, несмотря на военную тематику выставки, объясняется существующим сегодня режимом антироссийских санкций США и их союзников. Как пояснил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, отказавшийся в ходе своего брифинга для российских и зарубежных СМИ комментировать тематику военно-технического сотрудничества, сегодня любая информация о новых экспортных контрактах России может стать основанием для усиления давления на РФ и ее партнеров.

Именно этим глава "Ростеха" мотивировал планы по масштабной реорганизации Объединенной авиастроительной корпорации, по итогам которой ОАК поделят на военный и гражданский — менее "токсичный" для иностранных инвесторов дивизион.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

Отсутствие крупных контрактов объясняется также самим форматом мероприятия — как правило, оружейные выставки используются в качестве площадки для переговоров, в то время как соглашения подписываются в более закрытой обстановке. Понять, какую важность придает Россия ближневосточному рынку вооружений, можно было по высокому уровню делегации, которую Москва отправила в Абу-Даби: помимо Чемезова и Мантурова, выставку посетили гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, глава кластера "Вооружение" "Ростеха" Сергей Абрамов, президент ОАК Юрий Слюсарь, а также главы большинства ведущих российских оборонных холдингов.

Как рассказал журналистам на полях IDEX-2019 глава РОЭ Михеев, сегодня Россия продолжает вести переговоры со странами региона по большинству актуальных проектов в сфере ВТС, в том числе речь идет о поставках систем ПВО С-400 и строительстве производства автоматов АК-103 в Саудовской Аравии, создании легкового истребителя пятого поколения совместно с ОАЭ.

Тем не менее некоторые соглашения были подписаны непосредственно на эмиратском салоне. Так, в ходе IDEX-2019 Россия и ОАЭ заключили контракты на покупку ракет для противотанковых комплексов "Корнет-Э" на сумму свыше 40 миллионов долларов, а также сервисное обслуживание зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" ($ 12 миллионов) и модернизацию боевых машин пехоты БМП-3 ($2,71 миллиона), стоящих на вооружения сухопутных войск этой страны.

НОВИНКИ IDEX-2019

Среди новинок российской "оборонки", впервые представленных за рубежом в рамках IDEX-2019, можно выделить морскую версию комплекса "Панцирь" — "Панцирь-МЕ", к которым, по словам беседовавшего с корреспондентом РИА Новости высокопоставленного представителя Вооруженных сил ОАЭ, уже присматривает Абу-Даби.

В рамках эмиратской выставки прошли презентации новой реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотника-камикадзе KYB производства концерна "Калашников". Как рассказал журналистам в пресс-службе компании, самоподрывающийся при подлете к цели дрон, способный развивать скорость до 130 километров, успешно прошел испытания и готов к применению.

Кроме того, на IDEX прошел международный "дебют" российской бетонобойной ракеты С-13-Т, предназначенной для поражения самолетов в железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос и других особо прочных целей.