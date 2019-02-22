МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Общий объем задолженности по заработной плате составляет в России 2,7 миллиарда рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"На 1 февраля 2019 года общий объем задолженности по заработанной плате составляет 2,7 миллиарда рублей, с 1 февраля 2018 года – задолженность чуть-чуть подросла на 1,3%, это в принципе сезонный рост, ничего критического для нас не представляет", — сказала Голикова со ссылкой на данные Росстата.

По данным материалов, подготовленных секретариатом Голиковой к комиссии, наибольший объем задолженности отмечен в сфере обрабатывающего производства (57%), строительства (14,4%), транспорта (8,9%).

По словам Голиковой, в числе регионов с наихудшими показателями по задолженности: Приморский край (356,2 миллиона рублей или 13,1% общей задолженности), Волгоградская область (165,4 миллиона рублей, 6,1%), Санкт–Петербург (136,8 миллиона рублей, 5,1%), Астраханская область (117,2 миллиона рублей, 4,3%).

Также Голикова рассказала, что по данным Роструда в 2018 году по жалобам работников и проведенным в связи с ними надзорно-контрольным мероприятиям была выявлена задолженность по заработной плате перед более чем 540 тысяч работников. "В результате применения всех предусмотренных законодательством механизмов была погашена задолженность в размере 13,6 миллиарда рублей", — сообщила она.