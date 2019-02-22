МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой до 12 апреля представить предложения о совершенствовании контроля качества еды и воды, сообщается на сайте кабмина.

Данный перечень поручений дан по итогам встречи с членами Совфеда. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила Медведева назначить в правительстве ведомство, ответственное за качество бутилированной питьевой воды.

"Заместителю председателя правительства РФ Голиковой представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих совершенствование контроля качества пищевой продукции и питьевой воды и о наделении Роспотребнадзора полномочиями по контролю (надзору) за качеством данной продукции", — говорится в перечне поручений.

Срок выполнения — до 12 апреля 2019 года.