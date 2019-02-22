МИНСК, 22 фев — ПРАЙМ. Белоруссии необходимо развивать новые технологии и источники энергии, чтобы не стать "чьей-то провинцией", заявил глава государства Александр Лукашенко во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.

По его словам, Белоруссии трудно конкурировать с мировыми державами, которые обеспечивают себя природными ресурсами. "А отстать-то мы от них не должны. Если отстанем — все, будем чьей-то провинцией. Поэтому новые технологии, источники энергии — мы просто бежать за этим должны", — подчеркнул он.

"Все время надо работать, все время надо бежать, чтобы от этих "монстров" не отстать, ибо они нас одной рукой прихватят", добавил президент. "Не хочется, особенно для детей, особенно, когда уже мы и вы почувствовали, что такое суверенитет и независимое государство", — резюмировал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что главной задачей является сохранение стабильности в стране, а в случае дестабилизации страна "снова уйдет под плетку".

"Надо заниматься экономикой — это основа стабильности. Поэтому главное — не потерять стабильность. Как бы ни было сложно, как бы ни было трудно. Если только мы дестабилизируем нашу страну — она кому-то достанется, мы снова уйдем под плетку. Как в народе говорят, нас будут тягать плеткой", — цитирует президента его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что "главное — сохранить мир, покой и стабильность". «Это не потому что я президент и чего-то там боюсь. Я уже отбоялся: у меня (в стране — ред.) в первый год (президентства — ред.) через три месяца в Минске на три дня муки оставалось и метро забастовало, остановился весь транспорт. Я уже все это прошел. Поэтому главное — это мир и стабильность. Вот этого потерять нельзя, исходя из того, что творится во всем мире", — сказал Лукашенко.