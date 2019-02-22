МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Дополнительные расходы Пенсионного фонда России на июль-декабрь 2019 года на повышение пособий семьям с детьми-инвалидами составят 13,5 миллиарда рублей, повышение будет отражено в бюджете ПФР, заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Топилин напомнил, что Минтруд подготовил проект указа Президента России об увеличении размера ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. Проект документа направлен на согласование в заинтересованные ведомства. Право на данную выплату имеют неработающие родители, усыновители, опекуны, попечители. Среднегодовая численность получателей такого пособия – около 470 тысяч человек.

"Повышение произойдет с 1 июля этого года. Дополнительные расходы Пенсионного фонда России на июль-декабрь текущего года составят 13,5 миллиарда рублей. Данное повышение будет отражено в бюджете ПФР", — заявил Топилин.