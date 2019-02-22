МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Социальные пенсии с 1 апреля предложено проиндексировать на 2%, это позволит увеличить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров. Средний размер социальной пенсии при этом вырастет до 9266 рублей, сообщили в министерстве труда и социальной защиты.

Минтруд России представил на обсуждение общественности проект постановления правительства России "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий".

В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" индексация социальных пенсий осуществляется ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

"Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год (8 483 рубля) и за 2017 год (8 315 рублей) темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%", — говорится в сообщении Минтруда.

Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.

"Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти четырех миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек – получатели социальных пенсий. В результате средний размер социальной пенсии увеличится до 9 266 рублей, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы повысится до 13 674 рублей и 13 812 рублей соответственно", — заявили в ведомстве.

В Минтруда также отметили, что средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет до 12 899 рублей, средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, – до 10 942 рублей.

Средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны с 1 апреля 2019 года увеличится до 31,3 рублей и 37,4 рублей соответственно.

Расходы на индексацию с 1 апреля 2019 года на 2% размеров социальных пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению, составят 7 миллиардов рублей до конца текущего года.