МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу призвал "переосмыслить" общую сельскохозяйственную политику ЕС, чтобы защитить "продовольственный суверенитет" Европейского союза, сообщает радиосеть France Bleu.

Ранее сообщалось, что не менее 11 стран-членов Евросоюза, в том числе и Франция, потребовали от Еврокомиссии не сокращать в бюджетном плане сообщества на 2021-2027 годы расходы по статье сельское хозяйств.

По данным радио, президент Франции сделал такое заявление во время выступления на открытии сельскохозяйственной выставки на фоне начала переговоров по поводу разработки будущей общей сельскохозяйственной политики ЕС. Макрон призвал переосмыслить общую сельскохозяйственную политику с целью обеспечить "продовольственный, экологический и индустриальный суверенитет" европейского континента. Отмечается, что сегодня Европа на 70% зависит от импорта сои для животных кормов.

"Сельскохозяйственная Европа сегодня оказалась под внешней угрозой", — заявил Макрон, уточнив, что речь идет о крупных мировых державах. Кроме того, французский президент напомнил, что без "общей сельскохозяйственной политики ЕС европейские потребители не получат доступного и качественного питания".

Наблюдатели связывают сокращение финансирования агросектора ЕС с предстоящим выходом Великобритании из сообщества, в результате которого общий бюджет лишится до 13 миллиардов евро национальных взносов, а также с повышением расходов на общую политику безопасности и обороны.

Из бюджета ЕС на поддержку сельского хозяйства в странах сообщества ежегодно выделяется до 57 миллиардов евро, что составляет 40% всех расходов.