МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Платежная система Visa снизит размер комиссии за оплату проезда на общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер. Это произойдет с 1 апреля 2019 года, сообщил журналистам старший директор по цифровым решениям Visa Алексей Денисов. По некоторым суммам уровень комиссии может быть снижен "вплоть до трех раз", отметил он.

Комиссию в адрес платежной системы платит не только банк-эквайер, но и банк, выпустивший карту. Размер комиссий Visa не разглашает. Каждая из комиссий составляет 1,5 цента за транзакцию, сообщили РБК два источника на рынке. Банки платят Visa по каждому факту оплаты по 3 цента, то есть 1,95 руб. по текущему курсу.

"Изменение размера комиссии обусловлено превалирующим количеством микроплатежей на общественном транспорте", — пояснил Денисов. По мнению Visa, решение будет стимулировать дальнейшее развитие безналичных платежей в России.

При сверхнизком чеке, характерном для транзакций в транспорте, снижение тарифов платежных систем — очень важная мера, эквайеры давно ее ожидают, говорит руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. Дело в том, что текущие тарифы международных платежных систем фиксированные и установлены в иностранной валюте. Соответственно, при транзакциях на сверхнизкие суммы (менее 100 рублей) удельная доля комиссии платежных систем крайне высока, объясняет он.