МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Из Токио звучат сигналы о том, что после подписания мирного договора на японских условиях в Россию хлынет поток японских инвестиций, но это не то, о чем Москва договаривалась с японскими коллегами, заявил в интервью "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам "ЦТВ" и "Феникс" глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Периодически нам посылают сигналы о том, что, как только мирный договор будет подписан на японских условиях, на нас посыплется манна небесная в виде японских инвестиций. Это не то, о чем договаривались", — сказал Лавров.

По его словам, Россия готова продолжать диалог с Японией.

"Видим много перспективного. У нас очень хорошее культурно-гуманитарное сотрудничество: "Русские сезоны", Фестиваль российской культуры пользуются в Японии большой популярностью. У нас есть неплохие совместные экономические проекты", — указал министр.

Но это, как подчеркнул Лавров, "совсем не одолжение Российской Федерации, это проекты, в которых заинтересован японский бизнес". "Он даже был бы чуть больше заинтересован в присутствии в российской экономике, но, как я понимаю, его немного сдерживают по официальной линии", — добавил глава МИД РФ.