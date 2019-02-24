МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В Российской Федерации будет создана специальная система, которая позволит управлять сельскохозяйственной техникой дистанционно. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как отметил министр в интервью "Российской газете", аппаратно-программный комплекс ГЛОНАСС "поле-мониторинг" прошел необходимые испытания.

По его словам, это будет очередным шагом к переходу аграрно-промышленного комплекса страны на принципы цифровой экономики.

Ожидается, что уже к 2030 году объем производства техники для нужд аграриев увеличится до 300 млрд рублей. Согласно планам, к 2021 году 80% техники будет производиться в России.