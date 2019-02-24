ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев — ПРАЙМ. Перед посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин детально рассчитывал пенсии отдельных категорий населения "в столбик", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью Владимиру Соловьёву в эфире телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

"Социальная сфера самая финансово чувствительная и самая ёмкая, важно не ошибиться при выборе решений и мер, которые будут нужны обществу, нашим гражданам, населению… Для президента чрезвычайно важно понять самые мелкие детали. Перед посланием Федеральному собранию мы с ним очно обсуждали как всё-таки рассчитывать в рублях по конкретным людям, мы даже считали в столбик, я честно вам говорю…", — сказала Голикова.

Также на вопрос о наличии возможности ведения конструктивного спора с Путиным вице-премьер заявила, что у чиновников всегда есть возможность конструктивно отстоять свою позицию.

"Слово "спорить" не очень правильное, но всегда есть возможность объяснить и убедить в своей позиции у тех, кто ее предлагает…", — сказала вице-премьер.