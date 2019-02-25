МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Сумма индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) будет исключена из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера, в связи с чем социальные доплаты в России будут выплачиваться сверх прожиточного минимума, говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на законопроект, одобренный комиссией кабмина по законопроектной деятельности.

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 121 Федерального закона "О государственной социальной помощи" подготовлен Минтрудом России в целях реализации положений послания президента России Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года.

"Законопроектом предлагается исключить из подсчёта общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что суммы индексаций будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением прожиточного минимума в следующем году.

"Вместе с тем в следующем году сверх прожиточного минимума также будут выплачиваться суммы текущих индексаций. Таким образом, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума", — добавляется в сообщении.

Кроме того, законопроектом предусматривается осуществление доплаты с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учётом их индексаций, проведённых в 2019 году.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.