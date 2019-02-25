МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Канадский золотодобытчик Barrick Gold предложил американской Newmont Mining сделку по слиянию в одну компанию, след

Как говорится в сообщении, за каждую акцию Newmont Barrick предлагает 2,5694 собственных. Уточняется, что такая сделка будет удовлетворять рыночным условиям и основана на средневзвешенных котировках акций компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже за последние 20 торговых дней, завершившихся 20 февраля. В объединенной компании действующие акционеры Barrick получат 55,9%, Newmont — 44,1%.

Синергия от сделки оценивается в 7 миллиардов долларов до налогообложения. Выручка объединенной компании, по оценке Barrick, будет составлять около 15,6 миллиарда долларов, EBITDA — 7 миллиардов долларов. Общие запасы золота достигнут 141 миллиона унций, ресурсы — 275 миллиона унций.

В сентябре 2018 года Barrick договорилась о покупке крупного золотодобытчика Randgold.

Компания Newmont была основана в 1921 году, офис находится в штате Колорадо (США). Основные горнодобывающие активы компании расположены в США, Австралии, Гане, Перу и Суринаме.

Barrick Gold — крупнейшая золотодобывающая компания с основными активами в США, Перу, Аргентине и Доминиканской республике. Число сотрудников составляет около 10 тысяч человек в 10 странах. Штаб-квартира компании находится в Торонто (Канада).