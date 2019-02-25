МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, "Уралхим", в 2018 году получил убыток по МСФО в размере 25,2 млрд рублей против прибыли в размере 31 млрд рублей годом ранее. Показатель не учитывает долю в прибыли "Уралкалия". В то же время выручка "Уралхима" выросла на 18%, до 110,2 млрд рублей, скорректированная EBITDА — на 47%, до 37,7 млрд рублей.

Одна из основных причин появления убытка связана с изменениями цен на основные экспортируемые товары компании, а также с эффектом от переоценки курсовых разниц, объясняют опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Чаще всего российские сырьевые компании извлекают выгоду от ослабления рубля, так как они продают сырье на глобальном рынке в валюте, в то время как расходы и инвестиции по большей части несут в рублях. Тем не менее, при существовании значительных валютных обязательств или активов при серьезных курсовых колебаниях компания может столкнуться с потерями, что и произошло с "Уралхимом".

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

По оценке компании, в 2018 году цены на аммиак совершили плавное волнообразное колебание с минимумом в апреле $220 и максимумом в октябре $345. Продолжающийся ввод новых мощностей и сокращение импорта США негативно давили на цены, однако рост спроса в сегментах промышленного потребления в Азии и в производстве фосфатных удобрений вместе с периодическими плановыми и внеплановыми остановками производств аммиака толкали цены вверх.

Цены на карбамид в начале 2018 года колебались на уровне $220, а в середине года начали уверенный рост и достигли в октябре $307. Цены на аммиачную селитру в 2018 году совершали нехарактерные для сезонности этого продукта движения: снижение в сезон спроса – до минимумов $157 в мае и $178 в декабре, рост в межсезонье – до $217 в августе. На мировом рынке фосфатных удобрений цены на аммофос выросли с $385 в начале года до $433 в сентябре, а в среднем за год — $413.

ПРИЧИНА УБЫТКА

В качестве одной из причин формирования убытка компания называет эффект от переоценки валютных активов и обязательств группы по официальному курсу рубля на конец отчетного года.

По мнению старшего аналитика "Уралсиба" Дениса Ворчика, увеличению выручки способствовал как рост объемов реализации на 4% год к году, так и рост средних цен продаж азотных и комплексных удобрений, тогда как девальвация рубля положительно сказалась на рентабельности по EBITDA.

"Тем не менее, по итогам года компания получила чистый убыток, что было связано с неденежным эффектом от курсовых разниц", — говорит он.

По его мнению, интерес также представляют уровень долговой нагрузки компании, которая существенно выросла после приобретения доли в "Уралкалии", и информация о генерации денежного потока, которые не раскрываются в пресс-релизе ("Уралхим" выпустил пресс-релиз, в котором раскрываются некоторые операционные показатели и предварительные финансовые результаты за 2018 год, но сам отчет по МСФО за 2018 год еще не опубликован). В целом динамика опубликованных финансовых показателей компании за 2018 год соответствует отраслевому тренду, отмечает Ворчик.

В 2018 году рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам из-за анонса США пакета весенних и осенних санкций, говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Обычно сырьевые компании получают выгоду от ослабления рубля, поскольку их выручка в значительной мере привязана к валютным ценам на глобальном рынке, а расходы и инвестиции в значительной мере номинированы в рублях, отмечает он. "Однако при наличии существенных валютных обязательств или некоторых активов эффект негативной переоценки может нивелировать выгоды от ослабления", — подчеркивает аналитик.

В любом случае в бизнесе компании не наблюдается критичных изменений, ведь выручка и EBITDA "Уралхима" выросли, в результате чего даже увеличилась маржа по EBITDA с 27,5% в 2017 году до 34,2% в 2018 году, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

Компания является одним из крупнейших производителей азотных удобрений, которые также успешно экспортируются за рубеж, напоминает она. Скорее всего, следующий год для компании вновь станет прибыльным, заключает эксперт.