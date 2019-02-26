СЕНТ-ДЖОРДЖЕС, 26 фев /ПРАЙМ/. Федеральная налоговая служба РФ отмечает ажиотаж среди желающих попасть под амнистию капитала за несколько дней до конца декларационной кампании, продлевает часы работы службы, сообщил РИА Новости начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.

До 1 марта 2019 года в РФ проходит амнистия капитала: граждане могут добровольно подать специальную декларацию, указав свои зарубежные активы, чтобы избежать в будущем каких-либо претензий к ним. При этом переводить средства в РФ в рамках этой амнистии не требуется. Перевести в Россию свои активы и полностью избежать при этом уплаты налогов можно было и раньше: такая возможность существовала до 1 января 2019 года, когда российские граждане, имеющие так называемые контролируемые иностранные компании (КИК), могли ликвидировать их и перевести в РФ средства.

"Вторая волна амнистии капитала гораздо более активная и успешная по всем параметрам, чем первая. В последние дни огромное количество деклараций подаётся, их число постоянно растет. Это лихорадка в хорошем смысле слова", — сказал Вольвач на полях конференции "Следующий шаг" в столице Гренады, организованной Институтом Беринга-Беллинсгаузена, St. George`s Club и правительством Гренады и посвященной сотрудничеству РФ и стран Карибского региона.

"Мы объявили удлиненные дни работы — 26 и 27 февраля работаем до 21.00, а 28 февраля, в последний день декларационной кампании — до 00.00. Все это время будет поток декларантов и их законных представителей. Я считаю, что это хорошо", — добавил он.

По мнению Вольвача, главное, что первая и вторая волна амнистий выполнили свою задачу — выстраивания доверия между гражданами, бизнесом и государством.

"Люди поверили своему государству. Ведь какая была риторика, когда была первая волна амнистии? Не давайте им (государству – ред.) ничего, они все откроют, всем покажут и вас же ещё и посадят. Ни посадок, ни привлечения, ни утечек не произошло, государство выполнило все свои обязательства, предоставив гарантии и конфиденциальность информации. Это определило успех второй кампании", — сказал представитель ФНС.