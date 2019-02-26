МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Глава российского правительства Дмитрий Медведев в своем Twitter написал, что к середине апреля профильным министерствам дано задание предложить изменения в критерии получения соцпособий.

"На #ФорумСочи обсуждали использование новых критериев, по которым люди могут претендовать на социальные пособия. Чтобы их получали те, кто действительно нуждается. К середине апреля профильные министерства предложат соответствующие изменения в законодательство", — написал Медведев в соцсети.