МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 1 мая провести анализ доходов россиян и определить меры по их увеличению, говорится в опубликованном перечне поручений. Медведев: К середине апреля министерства предложат новые критерии получения соцпособий

Поручения даны по итогам Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов РФ провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения и представить результаты анализа в Минтруд России и Минэкономразвития России. Срок — до 1 мая 2019 года", — говорится в сообщении.