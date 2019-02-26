МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Министерский комитет по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) в марте обсудит текущую ситуацию на мировом рынке, а также прогнозы ее развития в течение первого и второго полугодия, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью изданию "Газета.Ru".

"Мы заслушаем доклады технических комитетов по исполнению сделки за январь и февраль, а также оценим текущую ситуацию на рынке, и прогнозы развития ситуации в течение первого полугодия и на второе полугодие, в том числе по балансу спроса и предложения", — сказал Новак.

Министр не решил "загадывать" о решениях, которые могут быть приняты по итогам встречи участников сделки.

"Особенно с учетом тех факторов, которые являются зачастую непредсказуемыми, на которые существенно влияют те или иные действия отдельных стран. Например, те же санкции, относительно Ирана, относительно Венесуэлы, какие-то заявления отдельные", — отметил он.

Очередная — тринадцатая — встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится в Баку 18 марта. Комитет создан для контроля за соблюдением соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций о его корректировке.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.