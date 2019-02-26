МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Текущие цены на нефть относительно приемлемы как для производителей, так и потребителей, а волатильность на рынке нефти невысокая, такого результата удалось достичь во многом именно благодаря сделке ОПЕК+, сообщил в интервью "Газете.Ru" глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сегодня мы видим на рынке более-менее спокойную, стабильную ситуацию, невысокую волатильность и более-менее приемлемые цены, которые устраивают и экспортеров, и потребителей. Мы считаем, что благодаря сделке (ОПЕК+ — ред.) в первую очередь, достигнута такая стабильность", — сказал Новак.