БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев /ПРАЙМ/. Россия начала отгрузку пшеницы в Марокко, в текущем сельхозгоду поставлено уже 377 тысяч тонн, сообщила РИА Новости глава Центра оценки безопасности и качества зерна (находится в ведении Россельхознадзора) Юлия Королева.

Россия поставляет зерно почти во все страны Африки. Не считая североафриканских стран (Египта), это Нигерия, ЮАР, Йемен, Танзания, Кения, Мозамбик, Гана, Сенегал, Конго, Уганда, идут большие отгрузки в Судан, Ливан. Поставками не были охвачены Марокко и Алжир.

Экспорт в Марокко был невозможен из-за заградительной пошлины для любой пшеницы, кроме французского происхождения. Однако в декабре прошлого года российский посол в Рабате Валерьян Шуваев сообщил РИА Новости, что Марокко обнулило пошлину на импорт зерновых культур из России.

"В Марокко начались отгрузки, совсем недавно ушло два Panamax (судов-зерновозов – ред.) по 60 тысяч тонн каждый. В общей сложности 377 тысяч тонн ушло за 7 месяцев текущего сельхозгода", — сказала Королева.

Что касается Алжира, то в ближайшее время планируется отправка пробной партии пшеницы. "После того, как они проведут исследования и подтвердят, что у них нет нареканий именно по поврежденности пшеницы клопом-черепашкой, надеемся, что поставки будут открыты", — сказала директор центра.