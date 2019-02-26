БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев /ПРАЙМ/. Делегация Колумбии в ближайшие месяцы приедет в Россию для обсуждения вопроса об импорте пшеницы, сообщила РИА Новости глава Центра оценки безопасности и качества зерна Юлия Королева.

"Сейчас обсуждаются поставки пшеницы. Делегация из Колумбии планирует к нам приехать в ближайшие месяцы, думаю, что по итогам визита будет подписано соглашение и начнутся поставки", — сказала она.

В регионе Латинской Америки и стран Карибского бассейна Россия больше всего зерна поставляет в Мексику (в среднем 750 тысяч тонн пшеницы в год), Эквадор, Бразилию, Чили, Венесуэлу. Свой интерес к импорту пшеницы из РФ совсем недавно проявила Гренада.

По данным Центра, в текущем сельхозгоду на 19 февраля экспортировано в целом 38,8 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Традиционно наибольшим спросом пользуется пшеница, экспорт которой составил 28,6 миллиона тонн.