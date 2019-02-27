МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству страны подготовить и внести в срок до 10 апреля изменения в законодательство, которые касаются социальных доплат к пенсии, следует из перечня поручений главы государства по результатам ежегодного обращения к Федеральному посланию. Текст опубликован на сайте Кремля. Путин поручил подготовить поправки о субсидировании ипотеки семьям с детьми

Размер социальной доплаты к пенсии, заявлял президент 20 февраля в Послании, не должен уменьшаться, даже если доход пенсионера из-за индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты превысил прожиточный минимум.

"Правительству Российской Федерации обеспечить: внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих определение постоянно действующего порядка материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальной доплаты к пенсии, установленной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации (корректировке) пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум", — сообщается в перечне.

Помимо этого, необходимо произвести перерасчет с 1 января 2019 года, задним числом, социальной доплаты к пенсии на основании указанного порядка материального обеспечения пенсионеров и выплату им недополученных денежных сумм.

Кабинет министров РФ должен отчитаться о проделанной работе до 10 апреля текущего года. Ответственный за поручение — премьер-министр страны Дмитрий Медведев.