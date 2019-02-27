МОСКВА, 27 фев — Dow Jones. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в среду вернется в Конгресс США на второй день слушаний, посвященных состоянию экономики США, денежно-кредитной политике и финансовому регулированию.

В ходе двухчасового выступления в сенате во вторник Пауэлл заявил, что ФРС "не спешит с выводами" относительно дальнейших изменений процентных ставок.

В прошлом году руководство ФРС повышало ключевую ставку четыре раза, последний раз – в декабре. С тех пор представители центрального банка неоднократно заявляли о намерении сделать паузу в повышении процентных ставок. Они сначала хотят получить более точное представление о том, как замедление роста мировой экономики и турбулентность на финансовых рынках влияют на экономику США.

"Учитывая то, что наша ключевая ставка находится в нейтральном диапазоне, что инфляционное давление остается сдержанным, а также учитывая понижательные риски, о которых мы говорили, сейчас — то самое время, когда надо проявить терпение, следить и ждать, как будет разворачиваться ситуация", — сказал Пауэлл, выступая во вторник в банковском комитете сената.

Выступление Пауэлла перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей назначено на 15.00 по Гринвичу в среду. Председатель ФРС зачитает доклад, который уже был представлен сенату во вторник, а затем ответит на вопросы.

В среду Пауэлл будет впервые выступать перед комитетом во главе с Максин Уотерс, которая заняла пост председателя в январе, после того как большинство в палате представителей получила Демократическая партия.

Демократы обычно призывают ФРС не торопиться со смягчением финансового регулирования, однако пока не высказывались с критикой позиции центрального банка в отношении процентных ставок.

В период правления президента Барака Обамы Республиканская партия призывала ФРС решительнее сокращать портфель активов стоимостью 4 трлн долларов США и повышать процентные ставки. Тем не менее, после того как президентский пост занял Дональд Трамп, призывы республиканцев поутихли. При этом они не поддерживают и критику повышения процентных ставок, звучащую со стороны президента.

Во вторник сенаторы от обеих партий казались удовлетворенными позицией ФРС и задавали Пауэллу так мало вопросов о процентных ставках, что в своем заключительном слове он решил по собственной инициативе пояснить суть осторожного подхода ФРС к принятию решений.

"Мы будем следить за поступающими данными. Я думаю, что для этого мы находимся в очень хорошей ситуации", — сказал он.

Руководство ФРС уже близко к окончательному согласованию всех деталей, касающихся сроков и порядка прекращения оптимизации портфеля активов ФРС. Пауэлл сообщил во вторник, что ФРС готовится "оценить сроки и подход к завершению программы сокращения баланса".

Сокращение накопленного в кризисные годы портфеля казначейских и ипотечных облигаций началось в 2017 году, и ФРС планирует продолжить избавляться от ипотечных бумаг даже после завершения программы сокращения баланса, отдавая предпочтение казначейским облигациям.

Пауэлл сказал, что ситуация в экономике здоровая и что перспективы благоприятны, но он также указал на понижательные риски, проистекающие из-за рубежа. Эти риски включают замедление роста в Китае и в Европе, неопределенность в отношении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также обсуждения решения Великобритании о выходе из Евросоюза.

"За последние месяцы нам довелось наблюдать противоречивые тенденции и конфликтующие сигналы, — сказал Пауэлл. – Сегодня наибольшую опасность для нашей экономики представляет замедление мирового роста".

Он также отметил волатильность финансовых рынков в прошлом году, и сказал, что условия финансирования "сегодня способствуют росту меньше, чем в начале прошлого года".

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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