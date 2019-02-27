МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в феврале 2019 года снизился по отношению к февралю 2018 года в добывающих производствах на один процентный пункт, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха снизился на три процентных пункта, и вырос в обрабатывающих производствах на один процентный пункт, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года снизился в добывающих производствах с 1% до 0%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с минус 2% до минус 5% и вырос в обрабатывающих производствах с минус 3% до минус 2%", — говорится в сообщении.

В феврале экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 13% и удовлетворительной — 74% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно — 9% и 75% респондентов.

Вместе с тем, число оптимистически настроенных в отношении оценки текущей экономической ситуации респондентов равно числу пессимистов в добыче полезных ископаемых, а в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на семь процентных пунктов.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 24% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 31%. При этом, число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 17 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 24 процентных пункта.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.