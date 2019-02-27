КАИР 27 фев — ПРАЙМ. Министр транспорта Египта Хишам Арафат подал в отставку после крупного пожара на железнодорожном вокзале Рамсис в центре Каира, унесшего жизни нескольких десятков человек, об этом сообщает портал издания "Аль-Ахрам".

Сообщается, что премьер-министр Египта Мустафа Мадбули уже принял отставку главы ведомства.

Поезд на большой скорости врезался в платформу на вокзале Рамсис в центре Каира в среду. От столкновения загорелся и взорвался топливный бак, затем огонь быстро распространился по платформе и вагонам. По последним данным, погибли 28 человек, еще более 50 пострадали. На месте трагедии работает прокуратура. Вокзал Рамсис посетил премьер-министр, он пообещал в кратчайшие сроки найти и наказать виновных в этой аварии.