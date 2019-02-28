ПЕКИН, 28 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале незначительно замедлился до 49,2 пункта, что, тем не менее, стало самым низким показателем с марта 2016 года, свидетельствуют данные государственного статистического управления. PMI в сфере услуг Китая в феврале замедлился до 54,3 пункта

Показатель февраля вместе с тем оказался хуже прогноза аналитиков, которые ожидали, что индекс сохранится на уровне января, когда он составил 49,5 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.