ПЕКИН, 28 фев — ПРАЙМ. Пекин и Вашингтон ведут активный диалог по устранению торговых противоречий, стороны заявляют о значительном прогрессе и плодотворных результатах, однако для выполнения некоторых требований США Китаю потребуются годы, заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай. США планируют официально отказаться от планов повысить пошлины на товары из Китая

Дипломат в беседе с изданием South China Morning Post о торговых переговорах сообщил, что реализация структурных реформ китайской экономики и изменение некоторых аспектов торговой политики КНР, которые пытается продавить американская сторона, потребуют от пяти до 10 лет.

По его словам, некоторые требования, к примеру, наращивание закупок американских товаров можно выполнить в довольно короткий срок, но для выполнения условий, требующих внесения изменения в законодательство страны, потребуются долгие годы.

В ходе нескольких раундов переговоров, по данным газеты, США требовали от Китая провести целый ряд структурных преобразований, которые касаются государственных субсидий в промышленность, низкого уровня защиты прав интеллектуальной собственности американских предприятий и принуждения к передаче технологий американских компаний их китайским партнерам.

Посол не уточнил, какие именно реформы потребуют годы на реализацию, однако отметил, что ряд требований США соответствуют долгосрочным планам китайского правительства по осуществлению экономических реформ в стране. Он добавил, что для решения различных вопросов установлены разные временные рамки. При этом дипломат выразил надежду, что американская сторона с пониманием отнесется к тому, что Китаю потребуется время.

Отвечая на вопрос, какие требования озвучила во время переговоров китайская сторона, Цуй Тянькай сказал, что "США не должны в дальнейшем создавать барьеры для китайских инвестиций".

Помимо этого, китайская сторона, по его словам, требует от США справедливого отношения к компании Huawei. Он добавил, что этот вопрос не поднимался в ходе последнего раунда переговоров, это отдельная проблема, однако судьба компании во многом влияет на торговые отношения двух стран и готовность Китая к сделке.

Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. Стороны уже заявили об оптимизме по поводу их исхода но, по данным СМИ, остаются расхождения в ряде вопросов. До того наблюдалась эскалация взаимных внешнеторговых ограничений между странами. Так, в сентябре Вашингтон ввел 25%-ные пошлины на импорт из Китая на сотни миллиардов долларов в год. Китай в ответ объявил о введении пошлин в размере 10% на СПГ из США.

При этом Вашингтон грозил очередным повышением пошлин на сумму импорта еще в 200 миллиардов долларов. По итогам переговоров 25 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары.