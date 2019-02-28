МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Московский городской суд в четверг, 28 февраля, признал законным заключение под стражу американского инвестора, основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Майкла Калви сроком до 13 апреля оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — объявила судья.

Инвестор просил перевести его под домашний арест, обосновывая просьбу тем, что "бегать не собирается", а дома у него "очень важные семейные дела": двое его детей поступают в университет, и им нужен совет отца, "раз в жизни бывает такая ситуация".

В то же время Калви пообещал выполнять все условия суда, необходимые по домашнему аресту.

Адвокат защиты Дмитрий Клеточкин выразил мнение, что, если преступление и было, то оно относится к предпринимательской деятельности. По таким делам, по закону РФ, в СИЗО сажать нельзя.

Помимо этого, по мнению защиты, суд первой инстанции при аресте не проверил основания для содержания бизнесмена в следственном изоляторе, которых, считают юристы, нет.

"Также мы видим, что дело возбуждено ненадлежащим образом и расследуется не тем ведомством. Поскольку дела по 159-й статье подлежат расследованию в МВД, за исключением случаев, если такое преступление обнаружено Следственным комитетом, но обнаружило его ФСБ", — выступил Клеточкин.

Генеральная прокуратура в свою очередь поддержала следствие и выступила за арест. Суд согласился с этой точкой зрения.

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Baring Vostok намерена обжаловать решение Мосгорсуда, говорится в сообщении Baring.

"Baring Vostok Capital Partners сообщает, что по итогам рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов на заключение под стражу основателя BVCP Майкл Калви, Мосгорсуд вынес решение об отказе обвиняемому в изменении меры пресечения. Компания намерена обжаловать принятое судом решение в вышестоящих инстанциях", — говорится в сообщении.