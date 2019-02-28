МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в феврале в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,6%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении была зафиксирована инфляция на уровне 0,5%.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что годовая инфляция составила 1,5%, в месячном выражении показатель совпал с прогнозом.

Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в феврале в годовом выражении составила 1,7%, в месячном выражении — 0,5%. Годовой показатель совпал с прогнозами аналитиков, а в месячном выражении они ожидали роста цен на 0,6%.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.