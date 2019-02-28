МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросло на 8 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 225 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя только до 221 тысячи с первоначального показателя предыдущей недели в 216 тысяч. Прошлый показатель был пересмотрен до 217 тысяч заявок.

Среднее число первичных заявок за четыре недели уменьшилось на 7 тысяч с пересмотренного уровня прошлой недели — до 229 тысяч. Индикатор прошлой недели был пересмотрен до 235,75 тысячи с 236 тысяч.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 февраля, увеличилось на 79 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 1,805 миллиона человек. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону увеличения — до 1,726 миллиона с 1,725 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.