МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Хорватский ритейлер Agrokor к 1 апреля завершит процесс урегулирования долгов с кредиторами, с этого же числа компания начнет функционировать под новым названием — Fortenova, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на материалы, разосланные журналистам.

Agrokor сообщает, что в совет директоров новой компании без исполнительных полномочий войдут советник главы Сбербанка Максим Полетаев, а также бывший глава российского ритейлера O"Key Миодраг Боройевич.

"Agrokor завершит процесс урегулирования (долгов —ред.) 1 апреля; новая компания начнет работу 1 апреля, будет переименована в Fortenova", — пишет агентство.

В Fortenova Grupa войдут 159 подразделений Agrokor. Подразделения за пределами Хорватии, которые не участвовали в программе реструктуризации, максимально быстро будут переведены в новую структуру.

Глава по реструктуризации Agrokor Фабрис Перушко выдвинут на пост главы Fortenova, а в новое правление компании войдут 9 человек.

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии, в которой власти страны в апреле 2017 года ввели чрезвычайное управление. Более трети долга (1,3 миллиарда евро) компании приходится на российские банки. В июле 2018 года кредиторы одобрили план урегулирования долга. Согласно плану, Сбербанк после завершения процесса реструктуризации долга получит 39,2% акций компании и станет крупнейшим собственником агрохолдинга. Банк также владеет 18,5% акций сети Mercator, которая является "дочкой" Agrokor.