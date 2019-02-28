МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Таиланд отменил специальную защитную пошлину в отношении поставок легированного горячекатаного плоского стального проката из России, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

"Легированный горячекатаный стальной прокат из России получил доступ на тайские рынки… Уведомление о завершении пересмотра защитной меры королевство направило в ВТО", — говорится в сообщении.

Ранее поставки продукции в Таиланд, в том числе российской, блокировались специальной пошлиной, размер которой в 2016 году достигал 41,6%. Впервые ограничительную меру ввели в 2013 году, с 27 февраля 2019 года она прекратила свое действие.

Как отмечает Минэкономразвития РФ, решение властей Таиланда создает дополнительные возможности для наращивания российского экспорта в эту страну.