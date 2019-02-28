МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило ратификацию протокола о внесении изменений в конвенцию между правительствами России и Австрии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, сообщается в материалах кабмина.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 25 февраля на заседании комиссии кабмина по законопроектной деятельности.

Россия и Австрия 5 июня подписали пакет документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца, среди них был протокол о внесении изменений в российско-австрийскую конвенцию об избежании двойного налогообложения и меморандум между Минэкономразвития РФ и федеральным министерством транспорта и инноваций и технологий Австрии о взаимопонимании и сотрудничестве в области инноваций.