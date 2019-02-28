ВАШИНГТОН, 28 фев /ПРАЙМ/. Глава минэнерго США Рик Перри предостерег конгресс от принятия законодательства против ОПЕК, так как это может пошатнуть стабильность на рынке поставок энергоресурсов.

"Мы должны быть крайне осторожны, прежде чем пропускать такое законодательство, которое может иметь влияние гораздо более серьезное, чем от него ожидалось", — сказал он в ответ на вопрос журналистов в рамках конференции в Вашингтоне, отметив, что выступает за стабильные поставки энергоресурсов. "Если вы удалите эту координацию на рынке, вы сначала можете получить переизбыток энергоресурсов на рынке, а потом скачки стоимости, которые мы уже видели на рынке", — подчеркнул Перри.

"У нас у всех одинаковые опасения. Стабильная стоимость энергоресурсов – это хорошо для всего мира и рынка", — добавил министр.

В начале февраля судебный комитет нижней палаты конгресса США одобрил законопроект, направленный на ограничение влияния Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Законопроект No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC) предлагает сделать страны ОПЕК объектом для разбирательств в рамках американского антитрастового законодательства путем исключения из этих правил иммунитета в отношении государств-участников картельного сговора. Теперь документ будет вынесен на голосование в палате представителей конгресса.