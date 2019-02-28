МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило проект, которым уточняются права недропользователей в отношении отходов недропользования, сообщается в материалах кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в закон РФ "О недрах" и отдельные законодательные акты РФ в целях стимулирования использования отходов недропользования" и внести его в Госдуму в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Согласно проекту, пользователям недр на период действия лицензии будет предоставлено право добывать полезные ископаемые и компоненты из отходов недропользования, а также использовать эти отходы для собственных производственных и технологических нужд.

Кроме того, проектом предлагается с 1 января 2020 года установить при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду коэффициент 0 при размещении отходов недропользования, из которых осуществляется добыча полезных ископаемых и компонентов, в течение срока проведения работ.