МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило законопроект об использовании фармацевтических субстанций для лекарств при производстве ветеринарных препаратов, сообщается в материалах кабмина.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 18 февраля на заседании комиссии кабмина по законопроектной деятельности.

Как отмечается в сообщении, документ предусматривает установление возможности использования при производстве лекарственных препаратов для ветеринарного применения фармацевтических субстанций, включённых в госреестр лекарственных средств и предназначенных для производства лекарственных препаратов для медицинского применения.