МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Россия и Кипр создадут межправительственную рабочую группу по финансовым рынкам для сближения стандартов регулирования данной сферы, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития РФ.

В четверг в Москве прошло заседание российско-кипрской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством замминистра экономического развития России Ильи Торосова и министра финансов республики Кипр Хариса Георгиадиса.

"Основной задачей рабочей группы станет сближение стандартов регулирования финансового рынка. В их числе — разработка финансовых мер борьбы с отмыванием денег и разъяснение данных стандартов российским и кипрским компаниям. Рабочая группа выступит независимой площадкой по рассмотрению и разрешению спорных вопросов компаний. Участниками комиссии станут представители национальных банков и правительств обеих стран", — говорится в сообщении министерства.

Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития, в ходе заседания комиссии стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и основные направления взаимной кооперации в таких сферах, как, в частности, туризм, транспорт, энергетика, инновации. Отдельно был отмечен потенциал в наращивании связей между малыми и средними компаниями двух стран.

Торосов также пригласил кипрских коллег принять участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 6 по 8 июня 2019 года.