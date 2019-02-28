МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий снижение минимального объема инвестиций для предприятий ОПК, при котором реализация проекта возможна по специальному инвестиционному контракту (СПИКу), сообщается в материалах кабмина.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 25 февраля на заседании комиссии кабмина по законопроектной деятельности.

"Законопроектом предлагается снизить для предприятий ОПК минимальный объём инвестиций, при котором реализация проекта возможна по специальному инвестиционному контракту с Российской Федерацией, субъектом Федерации или муниципальным образованием, с 3 миллиардов рублей до 750 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, законопроект нацелен на увеличение интенсивности производства продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК.